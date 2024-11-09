Ганчаренко: «У нас был не прессинг, а действие, которое нас выматывало»

Главный тренер «Пари НН» Виктор Ганчаренко дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Динамо» Москва.

- Понятно, что исход неудовлетворительный. Но по тому, что вы увидели от своих ребят на поле, ваше впечатление? Как команда справилась с сегодняшней задачей, исходя из вашей установки?

- Естественно, по ходу игры что-то получается, что-то не получается. Но мне не понравилось, как мы прессинговали, потому что это всё разрозненно, бежали по одному. Можно сказать, что даже не прессинг, а было то действие, которое нас выматывало. Конечно, мы могли вернуться в игру за счет каких-то индивидуальных действий, что делал Боселли или Калинский. Но, наверное, этого мало на таком уровне.

- Не хватило стандартов, может быть, сегодня? До какого-то момента даже угловых не было, насколько я понимаю.

- Стандарты возникают, когда ты хорошо прессингуешь, когда хорошо атакуешь, ребята могут держать мяч под давлением, что сегодня у нас не очень хорошо получалось.

- Что касается замен, насколько они получились?

- К сожалению, Боженов изначально, может быть, не очень хорошо располагался, решили его поменять на Ведерникова, который тоже не совсем попал в игру. По крайней мере, в первые минут 15 второго тайма было получше. Мы испытывали проблемы на левом фланге и пытались как-то это решить. Во втором тайме, наверное, что-то из этого вышло.

- По поводу перерыва, который сейчас будет, какой у команды план, какие-то товарищеские матчи, или как вы его проведете?

- Нет, мы просто будем работать в режиме тренировок, потому что нам есть над чем поработать.