Московское «Динамо» сыграет с клубом Медиалиги

Московское «Динамо» в грядущий международный перерыв сыграет с одним из медиаклубов. Об этом сообщил Павел Пивоваров, гендир «бело-голубых».

«Отдельно будет анонс этого матча. Действительно планируется матч с медиакомандой в перерыв на сборные», - говорит Пивоваров для телеканала «Матч ТВ», добавив, что матч будет сыгран в формате шоу.

Напомним, что в субботу завершился финал Кубка лиги среди медиаклубов. Победу в этой встрече одержали игроки «Амкала», соперником коллектива был 2DROTS.

«Динамо» же вечером добилось в рамках 15 тура Российской премьер-лиги победы над «Пари НН» (3:1).