Личка: «Команда умеет играть еще в два раза лучше»

Главный тренер «Динамо» Москва Марцел Личка дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Пари НН».

- Насколько вас сегодня удовлетворило всё, что вы видели от команды? Кроме счета?

- Могу сказать, что например, два игрока - Кутицкий и Робби Фернандес играют отлично, очень хорошо. Когда мяч у них в ногах, стараются быть креативными и играть. Я очень доволен также игрой в обороне Фаби, Нико там неплохо, вратарь, полузащитники сегодня также отлично в середине поля старались играть. Не всегда всё удавалось, но были на мяче, старались всегда использовать свои возможности. Мастерство индивидуальное есть. Когда Муми забирает мяч, Карраскаль - это очень опасно для соперника. Эль-Мехди тоже хорошо отработал игру. Честно скажу, он сегодня не забил, но старался помогать команде. Счет 3:1, думаю, что команда умеет играть еще в два раза лучше, честно скажу. Но надо начинать с базовых вещей, будем стараться добавлять, например, как с «Краснодаром» дома, когда мы сыграли очень хорошо, но результат для нас не был хороший, но игре мы выглядели очень хорошо.

- Насколько получилась сегодня ваша идея в атаке, то, что сегодня было два нападающих? Муми слева, Карраскаль со смещениями. Показалось, что немного потерялся Тюкавин сегодня.

- У нас так получился второй гол, когда всё развивалось через Кутицкого, развернули быстро игру с одного фланга на другой, Карраскаль стоял в той зоне между линиями, и Кутицкий остался сам и мог развивать ту ситуацию. У нас получилось, у Муми наконец-то получилось забить гол, счет стал 2:1. Очень важный. В этой ситуации у нас очень хорошо получалось искать Карраскаля между линиями, когда Муми пошёл один в один на фланге. Хорошие мячи за спину, эль-Мехди отработал в своей зоне. Да, от Тюкавина ожидал большего.

- Сегодня результат хороший. Есть какое-то одно слово, которым сегодня можете охарактеризовать игру?

- Сегодня?.. Я не знаю все русские слова. Я очень рад, что первый круг закончился. У нас есть 30 очков. Я мечтал о том, чтобы в этом отрезке у нас было около 10 побед. К сожалению, не хватает одной победы, но остались мы впереди. Когда любая команда будет терять очки, мы будем на нее давить сзади и стараться гонять ту тройку, которая перед нами. Понятно, что осталось три матча до перерыва. Еще можно брать очки, нельзя успокаиваться, надо работать и стараться быть как можно выше в таблице.

- У вас сейчас много игроков уедут в сборные. Как вы планируете провести период, будут ли какие-то товарищеские матчи, или будет просто тренировочный процесс?

- 12 игроков уезжают в сборные, со мной останутся 11. Мы играть должны в воскресенье с командой Медиалиги. Понятно, буду использовать футболистов второй команды, потому что нас будет 11 в тренировочном процессе. Надо добирать игроков, чтобы нас было 16-18.