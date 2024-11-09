Канчельскис считает, что Батраков обладает задатками классного европейского футболиста

Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис поделился комментарием об игре молодого полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

— Батраков проводит отличный сезон. Радует, что молодежь не скромничает и берет на себя инициативу. Алексей обладает задатками классного европейского игрока, — цитирует Канчельскиса портал «РБ Спорт».

При этом эксперт отметил, что важно то, как Батраков распорядится своим потенциалом.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги 19-летний Батраков появился на поле в 14 встречах, в которых забил десять голов и оформил шесть ассистов.

Контракт Батракова с «Локомотивом» действует до середины 2027 года. Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в пять миллионов евро.