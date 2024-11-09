Осипенко достиг отметки в 25 голевых действий в РПЛ

Вечером субботы «Ростов» уверенно обыграл «Химки» дома (3:1). Защитник дончан Максим Осипенко смог оформить в этом поединке гол и голевую передачу.

Как сообщает Opta Sports, Осипенко достиг отметки в 25 голевых действий с момента собственного дебюта в РПЛ – 18 голов и семь голевых передач. Больше голевых действий среди защитников с момента дебюта Осипенко в 2019 году сделал только лидер «Зенита» Дуглас Сантос (27).

Больше подробностей о первой с 1 сентября победе «Ростова» в Российской премьер-лиге – в нашем ревью. Благодаря трём очкам дончане смогли забраться в первую восьмёрку чемпионата.