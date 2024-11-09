Чавес сравнил мяч в ворота «Пари НН» с голом на чемпионате мира

Лучший футболист встречи «Динамо» - «Пари НН» Луис Чавес для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Отличный матч получился, или есть ощущение, что первый тайм был неидеальный?

- Да, мы знали, что «Нижний Новгород» - такая неуступчивая команда, которая прессингует, сильно борется. В первом тайме действительно она это показала и создала нам проблемы. Реализовала один момент. Нам в чем-то повезло, что мы забили несколько голов и в конце концов одержали победу.

- Как раз по голам. Как у вас сейчас определяется, кто сейчас будет бить 11-метровый удар? Теперь вы основной пенальтист команды?

- У нас есть несколько пенальтистов, и я вхожу в их число. В конце концов принимает решение главный тренер. Сегодня перед игрой он сказал, что Чавес будет бить пенальти первым.

- По второму вашему голу. Это самый красивый гол в вашей карьере? Удар получился великолепный.

- Вы чемпионат мира смотрели?

- Там было красивее?

- Я думаю, да. Но этот тоже один из лучших.

- Я правильно понимаю, что вам сейчас ехать в сборную сейчас? Длительный перелет, важные матчи. Как будете готовиться, хватает ли сил сейчас уже после того, как достаточно долго сезон продолжается?

- Конечно, ни о какой усталости здесь не может быть речи. Для меня большая честь и гордость выступать за свою национальную сборную. Я всегда с радостью туда еду и не обращаю внимание на перелеты. На первом месте работа в клубе. Благодаря этому меня вызывают в сборную.