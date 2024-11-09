Артига: «Заслуживаем больше очков, чем сейчас имеем по факту»

Главный тренер «Химок» Франк Артига дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ростовом».

- «Химки» сегодня были активны, было немало подходов и давления, были удары. Но всего один забитый мяч с пенальти. Чего не хватало команде в финальной фазе атак?

- Команда старалась и боролась, никаких претензий к игрокам нету, одна только похвала. Но действительно, можно сказать про пенальти, что он отрезал нас от игры. Наверное, это был решающий пенальти, до этого было еще два момента в нашей штрафной, но почему-то не свистнули. Тем не менее, да, этот пенальти стал решающим в этом матче.

- По заменам. Обращали на себя внимание перестановки в перерыве, Анджелкович уступил место Фаринье. Почему решились на эту замену? Центральный защитник в такой ситуации - не самое очевидное решение.

- Просто по той причине, по характеристикам игрока решили сделать такую замену, заменили Анджелковича на Фаринью. Тем более что в тот момент матча нужно было выигрывать больше единоборств, а Фаринья по своему росту давал такую возможность.

- Ожидания от других игроков, которые выходили на замену, что они должны были принести, почему не удалось воплотить задуманное?

- Естественно, им было тяжело что-то сделать, потому что они входили при счете 0:2, не 0:1. А это психологически тяжело для игроков. Естественно, никаких претензий.

- Итоги первого круга, наверное, можно подвести? 12 очков у «Химок», что скажете?

- Конечно же, мы заслуживаем больше очков, чем сейчас имеем по факту. Естественно, это тяжело говорить так, но нас после перерыва ждет еще семь финальных игр, важные матчи с «Зенитом», ЦСКА, «Спартаком». Будем готовиться, работать и показывать хорошие результаты.