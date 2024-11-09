Карпин назвал неудовлетворительными итоги первого круга для «Ростова»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Химками».

- Результат сегодня радует. Насколько вам понравилось содержание игры, насколько понравился футбол в исполнении «Ростова»?

- Я думаю, что добротный футбол, исходя из того, что нужно было три очка как угодно. На футбол даже меньше обращали внимание, но я думаю, что футбол был достойным.

- Три очка как угодно, учитывая серию без побед в чемпионате с 1 сентября. Насколько этот отрезок был сложным эмоционально? Как он влиял на команду, как удалось из этого выбраться?

- Как обычно, работая. Только так. Вы только обращаете внимание на какие-то серии и еще что-то. Мы обращаем на конкретную одну игру и не смотрим на то, что было там неделю назад или две недели назад. Это уже прошло. Игра была одна, игра была другая, мы этот матч хорошо провели и проиграли, а другой - играли плохо и выиграли. Больше на игру надо обращать внимание, чем на результат.

- В этой конкретно игре вышел в старте Комаров, не Щетинин, не Кучаев, не Байрамян и забил два. Что скажете о выборе на эту позицию? И о том, как он себя сегодня показал.

- Он так уже играл на этой позиции. Нет? Были другие варианты, но те варианты, которые были, сыграли со «Спартаком» по 90 минут. А его готовили на эту игру.

- Итоги первого круга, наверное, можно подвести? «Ростов» набрал 17 очков, на данный момент восьмой. Что скажете?

- Неудовлетворительно, естественно. Понятно, что ожидали большего.