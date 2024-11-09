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Из-за кого «Динамо» могло и не обыграть «Пари НН»

09 Ноября 2024 • 21:54 Комментировать
Динамо Москва
3:1
Пари НН
окончен

Московское «Динамо» победило «Пари НН» в рамках последнего тура первого круга чемпионата России. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» субъективно объясняет, кто из состава «бело-голубых» недорабатывал в этой встрече.

Статистика матча: владение мячом – 63:37, удары по воротам – 21:6, в створ – 9:5, угловые – 7:0.

Максимальное количество баллов – 10 (оценка в начале матча – 6,0).

 

Протокол игры  
Динамо Москва3:1Пари НН
(1:0) Чавес Луис7'  
  11'Боселли Хуан (1:1)
(2:1) Нгамалё Муми45'  
(3:1) Чавес Луис48'  
Лещук ИгорьКутицкий Александр 83' (Лаксальт Диего ( 83') Бальбуэна ФабианМаричаль НиколасФернандес РобертоЧавес Луис 83' (Даса Элазар ( 83') Фомин ДаниилНгамалё МумиКарраскаль Хорхе 77' (Окишор Виктор ( 77') Маухуб Эль-МехдиТюкавин Константин 65' (Артур Гомес VIII ( 65')
Запасные: Бессмертный СтаниславМакаров ДенисКудравец АндрейГагнидзе ЛукаГрулёв ВячеславАлександров ДмитрийЛепский ИванГладышев Ярослав
Медведев Никита  49'Шоштарич Карич СвенМагкеев СтаниславБоженов Кирилл 32' (Ведерников Данила ( 32') Эктов АлександрАлександров Виктор 90' (Гоцук Кирилл ( 90') Ермаков Никита 60' (Мухин Антон ( 60') Калинский НиколайГлейзер Дан Леон 60' (Трошечкин Александр ( 60') Царукян Валерий 60' (Тичич Лука ( 60'  61') Боселли Хуан
Запасные: Кукушкин ИванШнапцев МаксимЧистяков АртёмЗе Турбо ЖозеЛукьянов ВадимСтаматов Матео
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НИКОЛАС МАРИЧАЛЬ – 5,0. Динамовцы должны быть рады, что пропустили в этом матче для себя аномально мало. Маричаль эпизодами старался, чтоб пропустили в несколько раз больше. Тот же Боселли крутил его как хотел. Хотя если посмотреть на статистику, там картина кажется другой: Маричаль выиграл восемь из девяти единоборств, сделал четыре перехвата и показал 95-процентную точность передач. Парадокс? В глаза бросались прежде всего его косяки. Из четырёх неточных пасов Николаса (из 76 сделанных) один едва не стала своеобразным голевым пасом на Боселли.

КОНСТАНТИН ТЮКАВИН – 4,5. Вышел в старте вместе с Маухубом, но во втором тайме пути их разделились. Эль-Мехди продолжил сыгрываться с партнёрами и пытаться забивать (пусть и неудачно), а Константин отправился отдыхать на лавку. От Тюкавина чего ждут? Чтобы он забивал (или заковыривал – как хотите) любым способом по голу за матч – как весной было. Теперь он еле наскребает по забитому мячу за несколько туров. В какой европейский клуб Константин зимой уедет?

АРТУР ГОМЕС – 4,0. До сих пор осваивается и адаптируется? Выйдя на замену как раз вместо Тюкавина, Артур не обозначил, почему на следующий матч Личка должен выпустить его в старте. За примерно полчаса на поле проиграл четыре единоборства из пяти. Нанёс один относительно неплохой удар – там Медведев справился. Гомес никого не обошёл на дриблинге, хотя предпринял три такие попытки, а вот его самого разок обыграли.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Пари НН

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