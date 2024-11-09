Комаров: «Долго ждали эту победу, очень важная игра для нас была»

Лучший футболист встречи «Ростов» - «Химки» Иван Комаров для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Вспомним про два твоих мяча. Какой из них тебе понравился больше?

- Два гола понравились. Главное, на самом деле, то, что команда победила. Долго ждали эту победу, очень важная игра для нас была. Надеюсь, что дальше будем так же от игры к игре двигаться и побеждать.

- Действительно, победа была долгожданной для болельщиков «Ростова» и футболистов. Никто, кроме футболистов, не знает, давит ли серия. Об этом часто принято говорить вокруг матча. Что скажешь по этому поводу? Семь матчей без побед насколько сильно сказывались эмоционально?

- Стараемся на самом деле не думать об этом. Просто концентрируемся и готовимся к каждой игре. Играем на победу и всё.

- «Химки» временами были активны, отрезками играли и смотрелись неплохо - подходы, удары. Насколько были готовы к такому положению дел, удивили или нет?

- Разбирали соперника, готовились к нему, непростая игра и команда, действительно, но хорошо то, что мы реализовали свои моменты и победили.

- Можно, наверное, подводить итог первого круга. «Ростов» на текущий момент восьмой, 17 очков. Насколько это соответствует ожиданиям команды?

- Наверное, никто не доволен результатом и положением в таблице, но повторюсь, будем стараться всё исправлять.