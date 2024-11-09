Нагорных: «У «Локомотива» есть характер»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался после победы команды в минувшем матче с «Факелом». Игра 15-го тура Российской премьер-лиги завершилась со счетом 2:1.

«Характер у команды есть. И мы сегодня, в очередной раз увидели, что команда борется до конца, а вся команды — единый коллектив», — приводит слова Нагорных издание «Спорт-Экспресс».

На данный момент «Локомотив» занимает вторую позицию в турнирной таблице чемпионата России, имея в копилке 34 балла.

В следующем туре РПЛ подопечные Михаила Галактионова встретятся в дерби со «Спартаком» (23 ноября).