Деменко считает, что Роша и Литвинов не заслужили большей дисквалификации

Бывший российский футболист Максим Деменко высказался о Виллиане Роше и Руслане Литвинове. Игроки ЦСКА и «Спартака» соответственно получили дисквалификации по итогу дерби, которое состоялось прошедшей субботой. КДК решил не выносить дополнительных дисквалификаций игрокам.

«Ну да, потасовка, отмахнулись они оба, но не было какого-то воздействия, удара, как многие говорят. И у Литвинова, но даже у Роши. Они вдвоем бегут, он отмахивается, ну попал там по губе Бабичу… Но это потасовка, эмоции. Было бы достаточно обоим по два матча дисквалификаии. Это просто потасовка», - делится Деменко для «Газеты.Ру».

Напомним, что «Спартак» в те выходные уверенно обыграл ЦСКА на «ВЭБ Арене». Голами в составе «красно-белых» Тео Бонгонда и Хесус Медина.