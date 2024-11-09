Масалитин: «По всем раскладам «Спартак» должен побеждать «Акрон»

Экс-игрок «Спартака» Валерий Масалитин высказался о предстоящем матче между «красно-белыми» и «Акроном».

Специалист считает, что «Акрон» пока не может конкурировать с топ-клубами РПЛ, ведь все подобные матчи он проиграл с разгромным счетом, но если «Спартак» выйдет с недооценкой, то у команды Станковича могут возникнуть трудности.

— Но по всем раскладам «Спартак» должен побеждать, но мы видим, что «Акрон» может потрепать нервы, — приводит слова Масалитина «Газета.Ру».

Игра 15-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» - «Акрон» состоится завтра, 10 ноября. Начало встречи запланировано на 15:15 по мск. Текстовая трансляция будет доступна на портале LiveResult.