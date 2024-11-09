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Дубль Чавеса и шальной гол Нгамалё: «Динамо» обменялось с «Пари НН» быстрыми мячами, а в итоге взяло своё

09 Ноября 2024 • 21:26 Комментировать
Динамо Москва
3:1
Пари НН
окончен

Московское «Динамо» и «Пари НН» встречались в последнем по хронологии субботнем матче пятнадцатого тура Российской премьер-лиги. Команда Марцела Лички могла реабилитироваться за ничью в предыдущем туре чемпионата с «Ростовом» и за поражение в первом кубковом четвертьфинале Пути РПЛ в дерби от «Локомотива». Товарищеский матч в октябре между «Динамо» и «Пари НН» завершился 0:0.

Протокол игры  
Динамо Москва3:1Пари НН
(1:0) Чавес Луис7'  
  11'Боселли Хуан (1:1)
(2:1) Нгамалё Муми45'  
(3:1) Чавес Луис48'  
Лещук ИгорьКутицкий Александр 83' (Лаксальт Диего ( 83') Бальбуэна ФабианМаричаль НиколасФернандес РобертоЧавес Луис 83' (Даса Элазар ( 83') Фомин ДаниилНгамалё МумиКарраскаль Хорхе 77' (Окишор Виктор ( 77') Маухуб Эль-МехдиТюкавин Константин 65' (Артур Гомес VIII ( 65')
Запасные: Бессмертный СтаниславМакаров ДенисКудравец АндрейГагнидзе ЛукаГрулёв ВячеславАлександров ДмитрийЛепский ИванГладышев Ярослав
Медведев Никита  49'Шоштарич Карич СвенМагкеев СтаниславБоженов Кирилл 32' (Ведерников Данила ( 32') Эктов АлександрАлександров Виктор 90' (Гоцук Кирилл ( 90') Ермаков Никита 60' (Мухин Антон ( 60') Калинский НиколайГлейзер Дан Леон 60' (Трошечкин Александр ( 60') Царукян Валерий 60' (Тичич Лука ( 60'  61') Боселли Хуан
Запасные: Кукушкин ИванШнапцев МаксимЧистяков АртёмЗе Турбо ЖозеЛукьянов ВадимСтаматов Матео
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Ожегович, Каккоев и Карапузов не имели права принять участие в отчётной встрече из-за дисквалификаций. Все трое представляют «Пари НН». У нижегородской команды давно травмированы Жигулёв, Майга, Марадишвили. Для московского «Динамо» из-за повреждений недоступны такие люди, как Лунёв и Бителло.

«Пари НН» в предшествовавших турах обезопасил себя от спускания в зону стыков накануне ноябрьских международных матчей. В прошлое воскресенье волжская команда одержала первую победу при Ганчаренко в рамках РПЛ – в гостях в Грозном. Что касается «Динамо», то много говорят о разбалансировке игры «бело-голубых», отчего и не могут они устроиться на борьбу конкретно за первое место.

Нижегородцы показали настрой на быстрый гол, активен был четвертьвековой именинник Хуан Боселли. Но «Динамо» же весёлая команда, поэтому ему не составило труда вскоре самому открыть счёт. Маухуб упал в чужой штрафной, и потом Карраскаль попал мячом в руку Боженову. С пенальти Луис Чавес поразил правый угол – мяч прошёл в сетку под рукой Медведева (1:0).

«Динамо» сохранило верность традиции последних туров и пропустило в ответ спустя считанное число минут. Гол на счёт 1:1 записал себе Боселли. Справа Эктов вбросил аут, и подхвативший мяч Хуан взял чёткий курс на чужие ворота. Ни Фернандес, ни Чавес, ни Фомин, ни Маричаль, ни Бальбуэна не помешали нижегородскому дриблёру протиснуться к воротам Лещука и послать мяч в левый угол.

При равном счёте для «Динамо» главное было не упасть в такое игровое болото, какое получилось у него в прошлом туре против «Ростова». «Бело-голубым» удалось избежать увязания игры, и к перерыву они уже повели в счёте. Роберто Фернандес в районе линии штрафной довёл мяч до Нгамалё, который пробил вроде правее створа, однако вмешался рикошет от Александрова – и мяч юркнул в левый угол (2:1).

Забило «Динамо» в начале и в конце первого тайма – а ещё в начале второго. Карраскаль сделал поперечный пас на Маухуба, чей удар пришёлся в штангу, но дальнее добивание от Луиса Чавеса было выше всяких похвал и не выше створа – аккурат в девятку (3:1). На этом игра ещё не была закрыта – динамовцы порою позволяли обострять гостям. Оборона у команды Лички хромает не на одну позицию.

Маричаль привёз «бело-голубым» проблемы, отдав неточный пас. Лещук поосторожничал и не стал сильно рваться вперёд, чтобы не сбить Боселли (иначе – пенальти). Хуан прокинул мяч в сторону пустых ворот, которые на самом деле оказались не такими уж и пустыми. То, что Лещука в них не было, понятно, однако его подстраховал Бальбуэна, отбивший мяч в сторону головой.

В свою очередь, москвичи не использовали свои шансы, чтобы сделать счёт крупным. В контратаке Нгамалё отдал короткий пас Маухубу, тот из зоны левого инсайда пробил мимо дальнего угла створа. Позже Маухуб ударил мимо рамки после углового. Нгамалё бил наверняка – мимо правого угла. Роберто Фернандес не смог быть как Луис Чавес – издали не внедрил мяч в девятку.

Ещё Артур Гомес не застал врасплох Медведева ударом в ближний угол. Лаксальт вернулся на поле после травмы, выйдя на замену. «Динамо» выиграло с разницей в три мяча и подобралось к «Зениту» на три очка, а к «Краснодару» – на шесть баллов, пока те не провели свои матчи пятнадцатого тура. Ну а «Пари НН» не сумел вернуть себе очковое преимущество над махачкалинским «Динамо», победившим «Оренбург».

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Пари НН

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