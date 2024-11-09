Три игрока, из-за которых «Ростов» так легко разобрался с «Химками»

Ставим оценки футболистам Франка Артиги

Уж слишком легко победил «Ростов». Могло всё закончиться и разгромом – суматошная оборона «Химок» даже сама затолкала себе четвёртый мяч, но арбитр углядел офсайд у Щетинина. Однако провалов подмосковной команды это не отменяет, южане сегодня не встретили достойного сопротивления. А ведь совсем недавно у них была длительная серия без побед.

Давайте разбираться, из-за кого же «Химки» так бездарно уступили «Ростову». «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Франка Артиги.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА МАТЧА «РОСТОВ» – «ХИМКИ»

АЛЕКСАНДР ФИЛИН – 4,0. Все шишки конечно же поймает оборона «Химок», а начнём мы с центрального защитника, устраивавшего «пожары» вместе с Комличенко и Мохеби. Любая подача в зону Филина приводила к суматохе, неразберихе, форварды ловили опасный отскок далее.

Однажды Филина прошли на дриблинге, отборов он не совершал, должного давления на Мохеби и Комличенко не оказывал, дважды потерял своего оппонента на корнере.

ОРИНЬО – 3,5. Ещё хуже обстояли дела у Ориньо, которому противостоял сам Роналдо. Ростовский бразилец хорошо подключался справа, четырежды пробил по воротам. А Ориньо проиграл семь единоборств из десяти, дважды привёз опасный стандарт.

Ну и как раз из-под него Комаров забивал первый мяч, а Лангович навесил на третий.

ХЕТАГ ХОСОНОВ – 3,0. А Хетаг подарил «Ростову» второй гол, тот самый, переломный. Атакам южан явно не хватало скорости, но тут Хосонов выставил руку и превратил скучный угловой в пенальти. Осипенко 11-метровый реализовал, после чего результат стал ясен.

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Кроме привезённого пенальти в пассиве Хетага и вчистую проигранный фланг. Комаров и Мохеби чувствовали себя прекрасно. А у Хосонова три проигранных единоборства из семи, семь потерь и всего 11 (!) точных передач за 72 минуты игры. Хотя замена могла бы произойти и раньше.