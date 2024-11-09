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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Ростов» не знал побед в РПЛ с 1 сентября

09 Ноября 2024 • 21:09 Комментировать

Вечером субботы «Ростов» впервые за 70 дней оформил победу в Российской премьер-лиге. Дончане дома уверенно обыграли одного из аутсайдеров первенства, «Химки» - 3:1.

Любопытно, что это первая победа донского клуба в РПЛ с 1 сентября. Тогда в первый день осени ростовчане обыграли дома «Факел» (4:1). Что же касается Кубка России, то в нём за этот период команда Валерия Карпина смогла победить дважды.

Виктория позволила «Ростову» забраться в первую восьмёрку, у клуба теперь 17 очков. Больше подробностей о победном матче – в нашем ревью.

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Ростов
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