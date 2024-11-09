Полузащитник «Факела»: «Могли отнять очки у «Локомотива», но в конце матча нам поставили пенальти»

Полузащитник «Факела» Ильнур Альшин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги первой части чемпионата РПЛ.

- Почему не сумели удержать ничью с «Локомотивом»?

- Нам в конце матча поставили пенальти, а так могли отнять очки у «Локомотива», увезти их из Москвы. Первый там был немного провальным с нашей стороны, а после перерыва мы стали играть лучше, владели инициативой. Вничью точно могли сыграть.

- По второму пенальти есть вопросы?

- Раз поставили, наверное, нет. Нам сказали, что там была рука. А повтор момента я не видел.

- Как оцениваете выступление «Факела» в первом круге?

- Начало сезона нам не удалось. Мы не набирали очки. В общем, результат неудовлетворительный. Но мы понимали, что не будем бороться за первую восьмерку. Теперь остается биться до конца.

- У вашей команды была пятиматчевая беспроигрышная серия, но она не позволила уйти из опасной зоны. Не обидно?

- Где-то мы не добрали очки. У «Химок» могли выиграть. До этого были матчи с прямыми конкурентами, в которых мы могли набирать три очка. Но ничего. Сейчас будет пауза, поработаем, выйдем в лучшем состоянии, и я надеюсь, будем набирать очки.

- Как оцените прошедший отрезок чемпионата лично для себя?

- Всегда можно играть лучше, набирать больше результативных действий.

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- Кого можете назвать лучшим игроком «Факела» по итогам первого круга?

- Мы – единая команда, и выделять никого не хотелось бы.

Елена Григорьевская