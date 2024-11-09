«Ростов» забил трижды, обыграл «Химки» и поднялся на восьмую строчку

«Ростов» и «Химки» сошлись в рамках чемпионата России по футболу. Матч 15-го тура состоялся 9 ноября на стадионе «Ростов Арена».

Посреди недели «Ростов» Валерия Карпина знатно поднял себе настроение. Южане съездили в Москву и обыграли «Спартак» в Кубке России, прервав грустную серию без побед. Полтора месяца «Ростов» не мог никого обыграть, продемонстрировав за это время худшие показатели среди всех команд РПЛ. За это время ростовчане откатились уже к зоне стыковых матчей, исправлять ситуацию предстояло в игре против «Химок».

И надо сказать, что справиться со своей задачей у южан получилось. Уж слишком круто их воодушевила победа над «Спартаком». Шла всего шестая минута, когда голом закончилась долгая и многоступенчатая атака «Ростова». Загрузил Вахания с левого края в штрафную площадь, где Комличенко и Мохеби помешали пробить друг другу. У штанги не смогли затолкать мяч в сетку. Наконец, Мохеби отбросил чуть назад на Комарова, а тот дважды качнул защитника и пробил. От рук Кокарева мяч ещё врезался в штангу, после чего затрепыхался в сетке – 1:0.

Быстрый гол немного успокоил «Ростов». До конца первого тайма южане ничего более не создали, зато могли получить в ответ. В одной из контратак «Химок» Заболотный зацепил мяч после заброса, выиграл воздух у Осипенко и скинул на Руденко. Александр пробил неплохо, но Ятимов в броске не просто достал, а накрыл намертво.

Долгие позиционные атаки «Ростова» создавали давление, напрягали, но не хватало им конкретики. Казалось, что ждёт хозяев нервная концовка. Но тут «Химки» дрогнули. Точнее, сказался случай: Осипенко пробил после подачи от угла поля, а Хосонов неуклюже расставил руки в стороны и мяч остановил. Пенальти окрылил «Ростов». Максим сам же реализовал 11-метровый, разбросав голкипера и мяч по разным углам- 2:0.

А через десять минут навес Ланговича и суматоха в штрафной площади вновь доставили мяч Осипенко. Максим откатил к линии штрафной площади, а Иван Комаров мощным ударом под перекладину оформил дубль и разгром – 3:0.

В самой концовке гости сподобились на гол престижа. Сако сделал накладку Заболотному, на повторе арбитр углядел фол и назначил пенальти. А Мирзов чётко реализовал 11-метровый удар – 3:1. «Ростов» пропустил, но мог порадовать своих болельщиков крупной победой.

В компенсированное уже время прострел Щетинина после прессинга Голенкова и суматохи стал голевым, но Кирилл в момент передачи забрался в офсайд. «Ростов» победил и поднялся на восьмую строчку, наконец выполз в верхнюю часть турнирной таблицы.