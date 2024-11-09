Чавес эффектно оформил дубль в матче с «Пари НН»

Как и в начале первого тайма матча 15-го тура с «Пари НН» столичное «Динамо» быстро забило после выхода на поле. И снова быстрый гол на счету Луиса Чавеса. На 48-й минуте после поперечного паса от Хорхе Карраскаля пробил с острого угла эль-Мехди Маухуб, мяч угодил в штангу, после чего прилетел на линию штрафной, где в одно касание Чавес пробил точно в дальнюю девятку.

3:1 на табло, помимо дубля Чавеса также голы в активе Хуана Боселли и Муми Нгамалё.

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