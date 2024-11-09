Червиченко: «Локомотив» умеет побеждать на характере»

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился комментарием о результатах «Локомотива» в нынешнем сезоне РПЛ.

«Локомотив» – задиристая команда с настроением. Он умеет побеждать на характере. Давит, давит и доводит матч до победы», — заявил Червиченко Metaratings, отметив, что этот «Локомотив» является очень опасным для соперников.

По мнению эксперта, сейчас «Локомотив» и «Краснодар» движутся в правильном направлении, но в других клубах такого нет.

На данный момент «Локомотив» занимает второе место в чемпионате России, имея на счету 34 очка. Отставание «железнодорожников» от лидера таблицы составляет два балла.