«Ростов» уже громит «Химки» после дубля Комарова

«Ростов» продолжает забивать и забивать в матче с «Химками» в последнем туре сезона Премьер-лиги. На 75-й минуте команда Валерия Карпина в третий раз отправила мяч в сетку ворот противника. Суматоха началась в штрафной «Химок», и мяч пришёл к Максиму Осипенко, который с левого края сделал скидку в центр на Ивана Комарова, а тот с 14 метров пробил в правый верхний угол.

Счёт стал 3:0, для Комарова это второй гол в поединке. Также с пенальти отличился Осипенко. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.