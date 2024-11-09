У «Динамо» в сезоне РПЛ пенальти били уже шесть игроков

В текущем сезоне РПЛ в московском «Динамо» 11-метровые удары исполняли уже шесть игроков. Фактом делится Opta Sports. Вечером в игре с «Пари НН» это сделал Луис Чавес.

Так, до мексиканца в РПЛ уже били пенальти в этом сезоне Константин Тюкавин, Муми Нгамале, Хорхе Карраскаль, Эль-Мехди Маухуб и Артур Гомес. Последней командой с таким большим количеством пенальтистов за сезон был «Локомотив» в сезоне-2016/17.

Напомним, что «Динамо» вечером субботы принимает дома «Пари НН». В самом начале матча команды обменялись забитыми голами. У «Пари НН» мячом отметился Хуан Босселли.

Текстовую трансляцию поединка проводит наш портал. По итогу первого тайма впереди «Динамо» - 2:1. Вперёд хозяев вывел в концовке тайма Муми Нгамалё.