Колосков: У Батракова есть футбольный талант, но этот талант надо развивать

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился комментарием о перспективах хавбека «Локомотива» Алексея Батракова.

Специалист считает, что у Батракова есть большой талант, но его нужно развивать. По словам Колоскова, в России есть много талантов, но они не раскрываются, в этом и есть проблема нашего футбола.

— Пока у Батракова есть перспективы вырасти в футболиста хорошего европейского класса, но не более того, — приводит слова Колоскова Metaratings.

В текущем сезоне 19-летний Батраков принял участие в 14 встречах Российской премьер-лиги, забил десять мячей и оформил шесть ассистов.

Отметим, что в настоящий момент Батраков является лучшим бомбардиром РПЛ, опережая ближайшего преследователя на два гола.