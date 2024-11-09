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Колосков: У Батракова есть футбольный талант, но этот талант надо развивать

09 Ноября 2024 • 20:35 Комментировать
Спартак Москва
...
Локомотив Москва
23.11 18:00

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился комментарием о перспективах хавбека «Локомотива» Алексея Батракова.

Специалист считает, что у Батракова есть большой талант, но его нужно развивать. По словам Колоскова, в России есть много талантов, но они не раскрываются, в этом и есть проблема нашего футбола.

— Пока у Батракова есть перспективы вырасти в футболиста хорошего европейского класса, но не более того, — приводит слова Колоскова Metaratings.

В текущем сезоне 19-летний Батраков принял участие в 14 встречах Российской премьер-лиги, забил десять мячей и оформил шесть ассистов.

Отметим, что в настоящий момент Батраков является лучшим бомбардиром РПЛ, опережая ближайшего преследователя на два гола.

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