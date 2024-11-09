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Ненахов: «Если бы у Батракова не было таких партнёров рядом, не думаю, что он блистал бы» эксклюзив

09 Ноября 2024 • 20:34 Комментировать
Локомотив Москва
2:1
Факел

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги первого круга для своей команды.

- Как расцениваете итоги первого круга для «Локомотива»?

- Все неплохо. Единственное, что гложет, – это ненужное поражение «Химкам». Из-за этого мы немного отстали от «Краснодара» и «Зенита». А так, все матчи провели хорошо. У «Динамо» должны были забирать три очка, но не получилось. При этом, не могу сказать, что сегодня игра была не впечатляющая. Хоть и выиграли.

- Поражение от «Химок» - это событие со знаком минус. А с положительной точки зрения что вспомните из первого круга?

- Отмечу «Спартак», с которым мы отлично сыграли. С ЦСКА тоже хорошо провели матч. При том, что не владели преимуществом, все-таки забили свой мяч и победили. Думаю, что всем понравился и матч с «Зенитом». Он был очень интенсивным, и все отмечали, что это был один из наших лучших матчей в сезоне.

- Невозможно не спросить про Батракова, который вышел на первое место в гонке бомбардиров. Как оцените его достижение, и сможет ли он побороться за это звание по итогам чемпионата?

- Дай бог, чтобы смог. Сейчас он забивает, но потом может перестать это делать. Все-таки он не нападающий. Он больше нацелен на голевые передачи.

- Сегодня он дважды бил пенальти. Теперь команда будет отдавать ему это право, чтобы он поборолся за почетное звание?

- Он у нас всегда вписан в числе тех, кто бьет пенальти.  

- Можно ли назвать Батракова лучшим игроком команды?

- Если бы у него не было таких партнеров рядом, не думаю, что он блистал бы.

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- Свою игру в первом круге как оцените?

- Считаю, что хорошо играл, стабильно, отлично. Так что первая часть сезона для меня прошла со знаком плюс. В этом году играю лучше, чем в прошлом, много подключаюсь в атаку. Плюс в обороне также надежен. Но надо услышать мнение из вне. Сам-то о себе я могу много хорошего сказать.

- Можно ли сказать, что для вас это лучший круг в карьере?

- Нет, наверное. Я уже третий сезон подряд играю в основе. В прошлом чемпионате провел 27 матчей. Тот год тоже могу назвать очень хорошим.

- Все ждут от «Локомотива» борьбы за золото. Насколько команда готова бороться за первое место в нынешнем чемпионате?

- Ментально мы точно готовы. А хватит ли нас в каких-то моментах, когда что-то пойдет не так, посмотрим.

- По составу «Локомотив» может составить конкуренцию «Зениту» и «Краснодару»?

- Конечно. У нас хороший состав. Весь первый круг мы стабильно отыграли.

Елена Григорьевская

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