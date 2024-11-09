Прохина из «Оренбурга» могут оштрафовать на полмиллиона рублей

Игрока «Оренбурга» Данилу Прохина могут оштрафовать на 500 тыс. руб, а также дисквалифицировать на срок до четырёх матчей за оскорбление рефери матча.

«За ненормативную лексику в отношении официальных лиц матча игроку грозит от двух до четырех матчей дисквалификации, также он может быть оштрафован на сумму до 500 тыс. руб.», - пишет телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что Прохин был удалён уже после финального свистка матча махачкалинского «Динамо» и «Оренбурга» (2:1). Хозяева в Каспийске одержали волевую победу благодаря голу Гамида Агаларова на последних минутах встречи.

Больше подробностей о поединке кавказского и уральского коллективов – в нашем ревью.