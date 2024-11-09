«Локомотиву» надо отпускать Батракова, если предложат 15 млн евро» — Мостовой

Бывший игрок «Сельты» Александр Мостовой высказался о перспективах молодого хавбека «Локомотива» Алексея Батракова.

Эксперт заявил, что у нас было много игроков, которые отлично себя проявляли в 19 лет, но после куда-то пропадали, поэтому стоит подождать с разговорами о Европе.

— С другой стороны, «Локомотиву» надо отпускать Батракова, если предложат 15 миллионов евро, — приводит слова Мостового портал «РБ Спорт».

В этом сезоне 19-летний полузащитник принял участие 14 встречах чемпионата России, в которых забил десять мячей и оформил шесть ассистов.

Действующий трудовой договор Батракова с «Локомотивом» рассчитан до лета 2027 года. Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в пять миллионов евро.