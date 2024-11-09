Голкипер Антон Шунин решил отложить собственный прощальный матч. 37-летний голкипер хочет ещё поиграть в футбол.

«Мы решили отложить матч. Хочу поиграть в футбол. Потом обязательно сыграю его, верю, что он состоится», - делится голкипер с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, что прошедшим летом Шунин покинул свой родной и пока что единственный клуб в карьере – московское «Динамо». В системе «бело-голубых» Антон с детских лет. Слухи связывали Антона в прошедшее межсезонье с подмосковными «Химками» и даже с клубами из Саудовской Аравии, однако опытный вратарь по-прежнему свободный агент.