«Оренбург» не побеждает в РПЛ уже 14 туров кряду

Вечером субботы «Оренбург» проиграл махачкалинскому «Динамо» в гостях – 1:2. Таким образом, уральский клуб не может победить уже в 14 матчах Российской премьер-лиги подряд. Последняя победа была в первом туре этого сезона в игре со «Спартаком» (2:0).

Как сообщает Opta Sports, последняя команда, у которой была серия хуже – «Тамбов». Несколько лет назад в сезоне-2020/21 бывший российский футбольный клуб не побеждал на протяжении 19 матчей РПЛ.

Напомним, что в турнирной таблице у «Оренбурга» лишь последнее. 16-е место и восемь набранных очков. Тренирует команду Владимир Слишкович.

«Оренбург» Слишковича остался на дне РПЛ