Гладилин уверен в крупной победе «Спартака» над «Акроном»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от предстоящего матча «красно-белых» с «Акроном».

Эксперт заявил, что «Спартак» превосходит своего соперника во всем, при этом команда выйдет мотивированной, ведь ей нужно продолжать борьбу за медали.

— «Спартак» победит с крупным счетом, но «Акрон» будет упираться и приложит усилия, чтобы что-то показать, — приводит слова Гладилина «Газета.Ру».

Матч 15-го тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Акроном» пройдет завтра, 10 ноября. Не пропустите текстовую трансляцию, которая будет доступна на портале LiveResult. Начало события — в 15:15 по столичному времени.