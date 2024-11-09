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Гладилин уверен в крупной победе «Спартака» над «Акроном»

09 Ноября 2024 • 19:19 Комментировать
Спартак Москва
...
Акрон
1 1.32 X 5.40 2 9.00
Через 19 ч. 21 мин.

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от предстоящего матча «красно-белых» с «Акроном».

Эксперт заявил, что «Спартак» превосходит своего соперника во всем, при этом команда выйдет мотивированной, ведь ей нужно продолжать борьбу за медали.

— «Спартак» победит с крупным счетом, но «Акрон» будет упираться и приложит усилия, чтобы что-то показать, — приводит слова Гладилина «Газета.Ру».

Матч 15-го тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Акроном» пройдет завтра, 10 ноября. Не пропустите текстовую трансляцию, которая будет доступна на портале LiveResult. Начало события — в 15:15 по столичному времени.

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