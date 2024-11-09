Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Деменко считает, что «Зениту» будет нелегко в игре с «Ахматом»

09 Ноября 2024 • 19:16 Комментировать
Ахмат
...
Зенит
1 6.70 X 4.50 2 1.47
Через 21 ч. 36 мин.

Бывший российский футболист Максим Деменко рассказал, какие проблемы грозненский «Ахмат» может доставить петербургскому «Зениту». Команды сыграют в очном матче 15 тура Российской премьер-лиги в Грозном.

«В Кубке видели первые 20 минут, там «Ахмат» боролся, пока «Зенит» не разыграл красивый мяч. Таким, как «Ахмат», очень важно забивать первым самим. Но, конечно, «Зениту» будет сложно в Грозном. Это будет немножко другая игра, чем кубковая. Там у «Ахмата» выходили ребята не из основного состава», - делится Деменко с «Газетой.Ру».

Напомним, что «Ахмат» в зоне вылета, у клуба девять очков и 15-е место турнирной таблицы. Что же касается «Зенита», то петербуржцы ведут борьбу за чемпионство. После матча «Локо» клуб опустился на третье место с 33 баллами.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Максим Деменко Ахмат ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 09 Ноября
19:12
Гладилин: «Зенит» может потерять очки в матче с «Ахматом»
18:24
Ринат Билялетдинов считает «Локомотив» конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство РПЛ 1
16:52
Актуальная ставка и прогноз на матч Ахмат — Зенит чемпионата России — 10 ноября 2024
16:19
Ставка и прогноз на точный счёт матча Ахмат — Зенит РПЛ — 10 ноября 2024
15:29
Матыцин – о паспорте России для Сантоса: «Если Путин решил, значит, были основания»
14:34
Лепёхин ответил, чего не хватает «Зениту»
13:21
Широков рассказал, как понимает оскорбления в адрес «Зенита»
08 Ноября
20:05
Широков: Для чего Тюкавину идти в «Зенит»?
19:58
Канчельскис: «Соболев никогда не будет играть на уровне Кордобы»
19:39
Названа причина, по которой Клаудиньо не вышел на замену в недавнем матче «Зенита»
18:09
В «Зените» высказались о конкуренции с «Краснодаром»
14:40
Широков против выдачи паспорта России легионерам
14:31
«Страшно смотреть»: Широков высказался о «Зените» 1
11:35
«Краснодар» идёт на рекорд, но чемпионат России всё равно выиграет «Зенит» 2
07 Ноября
21:43
Караваев рассказал о своих физических кондициях
20:44
Петржела не верит в будущее Семака в Европе 1
20:22
Янбаев выделил лучших левых защитников в РПЛ
19:58
Ставка и прогноз на матч Ахмат – Зенит чемпионата России – 10 ноября 2024
19:28
«Зенит» всё равно станет чемпионом» — Божович
18:44
Швец: Для «Ахмата» сейчас РПЛ важнее Кубка
16:50
Рязанцев рассказал, почему перешёл из «Рубина» в «Зенит»
13:15
Семак рассказал, чем опасен «Ахмат»
12:59
Семак высказался о потере Сантосом статуса легионера в России
00:35
Кассьера: «На выходных будет совершенно другая игра»
06 Ноября
21:44
Дуглас Сантос больше не считается легионером в РПЛ 1
20:16
Барбоза высказался о возможном переходе Неймара в «Зенит»
04 Ноября
18:13
В «Ахмате» озвучили цель на сезон
17:40
Ледяхов: «У «Ахмата» есть ресурсы для того, чтобы избежать вылета»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
АХМАТ ЗЕНИТ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Назван клуб, куда может перейти Криштиану Роналду Назван главный фаворит Лиги чемпионов: «Реал» на седьмом месте, «Ливерпуль» - второй Роналду может стать предателем, в «Барселону» вернётся легенда, а в «Реале» намечается тренерская катастрофа – в главных слухах недели «Атлетико» добыл волевую победу в Париже, Сафонов на поражение «ПСЖ» смотрел со скамейки Стало известно, на сколько очков Винисиус проиграл Родри в голосовании на «Золотой мяч» Флик: «Возможно, я зря заменил Левандовски» Станкович указал на дверь Зиньковскому: какие варианты есть у Антона Газзаев назвал человека, которого тоже нужно дисквалифицировать после дерби ЦСКА – «Спартак» Игнатов принял решение по «Спартаку» Назван самый дорогой молодой футболист в мире: Эндрик – только шестой
«Реал» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3 «Реал» проиграл второй топ-матч кряду: «Милан» отпраздновал успех на «Сантьяго Бернабеу» Салах может перейти в испанский суперклуб – известно требование Мбаппе хочет уволить Анчелотти - нападающего поддержали 4 игрока «Реала» Назван лучший игрок «Реала» в XXI веке: Зидан – второй, Кроос – пятый, а Рауль – девятый «Реал» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 Хет-трик Винисиуса позволил «Реалу» разгромить «Осасуну» «Барселона» быстро разобралась с «Эспаньолом» «Реал» принял решение по «Золотому мячу» после поражения Винисиуса Названо условие увольнения Анчелотти из «Реала»
Спортивные новости
Крикунов – о Ничушкине: «У него есть спасательный круг, все они возвращаются» «Автомобилист» в гостях обыграл «Амур» в матче КХЛ Гол и ассист Малкина помогли «Питтсбургу» в гостях справиться с «Вашингтоном» Соболенко уступила Гауфф в полуфинале Итогового турнира WTA «Динамо» проиграло «Ладе» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Локомотив Москва Локомотив Москва
Факел Факел
2
1
1.41 4.30 7.80
Видео
Окончен
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
Оренбург Оренбург
2
1
2.35 3.15 3.05
Видео
Перерыв
Ростов Ростов
Химки Химки
1
0
1.68 3.90 4.60
Видео
23 мин
Динамо Москва Динамо Москва
Пари НН Пари НН
1
1
1.33 5.20 8.00
Видео
10.11.24 в 13:00
Крылья Советов Крылья Советов
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
3.05 3.45 2.21
Видео
10.11.24 в 15:15
Спартак Москва Спартак Москва
Акрон Акрон
1.34 5.20 7.80
Видео
10.11.24 в 17:30
Ахмат Ахмат
Зенит Зенит
6.00 4.20 1.51
Видео
10.11.24 в 19:45
Рубин Рубин
Краснодар Краснодар
4.50 3.60 1.75
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Ноября
19:48 · Россия. Премьер-лига
Прохина из «Оренбурга» могут оштрафовать на полмиллиона рублей
19:46 · Россия. Премьер-лига
Столичное «Динамо» уже привычно позволило сопернику быстро отыграться
19:42 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» Москва забило «Пари НН» уже на седьмой минуте
19:40 · Россия. Премьер-лига
«Локомотиву» надо отпускать Батракова, если предложат 15 млн евро» — Мостовой
19:33 · Россия. Премьер-лига
Шунин решил отложить собственный прощальный матч
19:29 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» не побеждает в РПЛ уже 14 туров кряду
19:19 · Россия. Премьер-лига
Гладилин уверен в крупной победе «Спартака» над «Акроном»
19:16 · Россия. Премьер-лига
Деменко считает, что «Зениту» будет нелегко в игре с «Ахматом»
19:12 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «Зенит» может потерять очки в матче с «Ахматом»
19:09 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» забил «Химкам» уже на шестой минуте
19:05 · Россия. Премьер-лига
Махачкалинское «Динамо» впервые забило более гола за матч РПЛ
19:00 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» Москва - «Пари НН»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
18:56 · Россия. Премьер-лига
Нападающий «Факела» Каштанов высказался о шансах команды в борьбе за выживание в РПЛ эксклюзив
18:53 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Торпедо» без особых проблем одолело «Енисей»
18:51 · Россия. Мелбет-Первая лига
«КАМАЗ» добыл волевую победу над «Соколом»
18:49 · Россия. Премьер-лига
Касинтура – лучший игрок матча между махачкалинским «Динамо» и «Оренбургом»
18:48 · Кубок России
Деменко: «Спартак» выглядит сильнее «Ростова»
18:41 · Россия. Премьер-лига
Николич – о Койта: «Не ждите чуда, он год не играл»
18:33 · Россия. Премьер-лига
У Агаларова голевое действие в третьем матче кряду, форвард забил уже семь голов в сезоне
18:30 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» - «Химки»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
18:26 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Факела» Калинин подвёл итоги первого круга чемпионата для своей команды
18:26 · Россия. Премьер-лига
Московское «Динамо» и «Пари НН» объявили составы на очный матч РПЛ
18:24 · Россия. Премьер-лига
Ринат Билялетдинов считает «Локомотив» конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство РПЛ 1
18:14 · Россия. Премьер-лига
Махачкалинское «Динамо» сравняло счёт в концовке игры с «Оренбургом»
18:04 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» и «Химки» назвали составы на матч РПЛ 2
Все новости