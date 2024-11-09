Деменко считает, что «Зениту» будет нелегко в игре с «Ахматом»

Бывший российский футболист Максим Деменко рассказал, какие проблемы грозненский «Ахмат» может доставить петербургскому «Зениту». Команды сыграют в очном матче 15 тура Российской премьер-лиги в Грозном.

«В Кубке видели первые 20 минут, там «Ахмат» боролся, пока «Зенит» не разыграл красивый мяч. Таким, как «Ахмат», очень важно забивать первым самим. Но, конечно, «Зениту» будет сложно в Грозном. Это будет немножко другая игра, чем кубковая. Там у «Ахмата» выходили ребята не из основного состава», - делится Деменко с «Газетой.Ру».

Напомним, что «Ахмат» в зоне вылета, у клуба девять очков и 15-е место турнирной таблицы. Что же касается «Зенита», то петербуржцы ведут борьбу за чемпионство. После матча «Локо» клуб опустился на третье место с 33 баллами.