Гладилин: «Зенит» может потерять очки в матче с «Ахматом»

Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался о предстоящем матче чемпионата России между «Ахматом» и «Зенитом».

По мнению эксперта, в предстоящем поединке «сине-бело-голубые» могут потерять очки.

— Я думаю, «Зенит» может потерять очки. Грозненцы находятся в опасной зоне, но они набрали ход, хорошо играют. Возможно, «Зенит» даже проиграет, — приводит слова Гладилина «Газета.Ру».

Игра 15-о тура РПЛ «Ахмат» - «Зенит» пройдет завтра, 10 ноября. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 17:30 по мск.

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