В 15-м туре Премьер-лиги «Ростов» принимает «Химки». Начало игры получается многообещающим, так как уже на шестой минуте открыт счёт. Мохаммад Мохебби зацепился за мяч у левого края вратарской и выполнил скидку немного назад на Ивана Комарова, который ловким движением ушёл от Хетага Хосонова, а затем пробил чётко в дальний верхний угол. Счёт стал 1:0. «Ростов» поднялся на восьмое место онлайн-таблицы, соперник делит третье место с конца. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.
«Ростов» забил «Химкам» уже на шестой минуте
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