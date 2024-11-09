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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Ростов» забил «Химкам» уже на шестой минуте

09 Ноября 2024 • 19:09 Комментировать
Ростов
1:0
Химки
перерыв

В 15-м туре Премьер-лиги «Ростов» принимает «Химки». Начало игры получается многообещающим, так как уже на шестой минуте открыт счёт. Мохаммад Мохебби зацепился за мяч у левого края вратарской и выполнил скидку немного назад на Ивана Комарова, который ловким движением ушёл от Хетага Хосонова, а затем пробил чётко в дальний верхний угол. Счёт стал 1:0. «Ростов» поднялся на восьмое место онлайн-таблицы, соперник делит третье место с конца. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Химки

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