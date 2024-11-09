Махачкалинское «Динамо» впервые забило более гола за матч РПЛ

В субботу у махачкалинского «Динамо» случилось знаменательное событие. Под конец первого круга динамовцы обыграли «Оренбург» - 2:1. Но самое интересное – впервые в истории клуб смог забить за один матч РПЛ более одного гола.

Таким образом, эта победа стала для «Динамо» и первой волевой в истории клуба в РПЛ. Пропустил махачкалинский коллектив первым.

Также в субботу динамовцы провели свой лучший матч по ударам (21) и ударам в створ ворот (семь), этот факт добавляет Opta Sports.

Больше подробностей о поединке «Динамо» и «Оренбурга» в Каспийске – в нашем ревью. Победа позволила набрать махачкалинцам 15 баллов и закрепиться на 10 месте.