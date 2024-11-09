Нападающий «Факела» Каштанов высказался о шансах команды в борьбе за выживание в РПЛ

Нападающий «Факела» Алексей Каштанов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги первого круга РПЛ.

- Как оцениваете итоги первого круга РПЛ для «Факела»?

- Я нахожусь в команде не с начала сезона. Когда я только пришел, мы играли с «Ростовом», и результат матча был не очень хорошим. Потом ребята исправились, и мы показали достойную игру и результат. Сегодня с «Локомотивом» могли взять одно очко.

- Как оцениваете шансы «Факела» спастись?

- Мы со своей стороны прикладываем для этого максимум усилий.

- В последних матчах ваша команда поправила статистику по забитым мячам. Работаете над этим на тренировках?

- Конечно. Уделяем этому повышенное внимание, но секреты выдать не могу.

- Как думаете, «Локомотив» будет бороться за чемпионство, судя по тому, что вы видели?

- Не знаю. Лучше у них спросите.

Елена Григорьевская