Касинтура – лучший игрок матча между махачкалинским «Динамо» и «Оренбургом»

Лидер махачкалинского «Динамо» Эгаш Касинтура признан лучшим игроком поединка своей команды против «Оренбурга». Встречались коллективы в рамках 15 тура Российской премьер-лиги в субботу вечером.

До середины второго тайма махачкалинцы дома в Каспийске проигрывали. Однако Касинтура, отыгравший весь матч, сравнял счёт на 78-й минуте. Гол получился трудовой – с добивания.

Напомним, что ближе к концу поединка «Динамо» одержало победу (2:1). Решающий гол матча оформил форвард Гамид Агаларов. Для него этот мяч стал уже седьмым в сезоне за махачкалинский клуб.

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