Три футболиста, из-за которых «Оренбург» проиграл «Динамо» Мх в Каспийске

Ставим оценки футболистам Владимира Слишковича

Со «Спартаком» Владимир Слишкович ни разу не проиграл в РПЛ, с «Оренбургом» - пока ни разу не выигрывал. Хорошие шансы были на победу в Каспийске, но после резвого старта гости просто спрятали голову в песок. Зачем, почему? Непонятно. А в итоге даже проиграли в компенсированное время.

Давайте разбираться, из-за кого же «Оренбург» так слабо сыграл против махачкалинского «Динамо». «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Владимира Слишковича.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА МАТЧА «ДИНАМО» – «ОРЕНБУРГ»

АЛЕКСАНДР КОВАЛЕНКО – 4,0. Редкий случай, когда в наш анти-рейтинг умудряется забраться игрок, вышедший на замену. Но пока у Александра Коваленко, недавно переходившего в «Зенит», ничего не клеится.

40 минут успел он сыграть на левом фланге (обороны и полузащиты) и эта зона стала провалом в концовке. В пассиве Александра жёлтая карточка и шесть потерь. А в активе – всего три (!) точные передач.

ЯРОСЛАВ МИХАЙЛОВ – 3,5. Плохо обстояли дела и на правом полуфланге, «Оренбург» в последней трети матча проваливался по всему периметру, а ярким показателем этого стал как раз Михайлов. Ярослав старался отрабатывать по всей опорной зоне и нигде не успевал. Как же часто такое бывает.

В борьбе Михайлов не справлялся – проиграл пять эпизодов из 10, а когда решался начинать атаки, происходил тихий ужас. Ни одна из 10 диагоналей Ярослава не дошла до адресата, а всего он оформил 22 (!) потери.

БРАЙАН МАНСИЛЬЯ – 3,0. Такая низкая оценка постигла Мансилью из-за завышенных ожиданий. В этом составе он был лидеров атаки, главной звездой. А в итоге оказался главной обузой. Даже когда «Оренбург» играл хорошо, Брайан только тянул команду вниз.

Умудрился получить жёлтую карточку на 11-й минуте. Проиграл девять единоборств из 11, совершил 15 потерь, дважды попал в офсайд и неудачно пошёл в дриблинг. И за отведённый ему час отдал только семь (!) точных передач. Жаль, Станкович не решился заменить Мансилью пораньше.