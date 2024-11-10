Булыкин назвал лучшего игрока «Локомотива» в первой части сезона РПЛ

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» выделил лучшего футболиста команды в первой половине сезона-2024/25.

«Можно и нужно выделить Батракова, который ещё и больше всех. Конечно, его выделю в составе «Локомотива», - сказал Булыкин.

«Локомотив» под руководством Михаила Галактионова набрал 34 очка после 15 туров в чемпионате России. «Железнодорожники» располагаются на втором месте в турнирной таблице РПЛ, команда забила 30 мячей и пропустила 18 голов.

Полузащитник Алексей Батраков провёл 14 матчей в Российской премьер-лиге, забив 10 голов и отдав шесть результативных передач. В этом сезоне трансферная стоимость 19-летнего полузащитника поднялась до 5 миллионов евро.