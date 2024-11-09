Николич – о Койта: «Не ждите чуда, он год не играл»

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич призвал спокойнее относиться к низкой результативности форварда «армейцев» Секу Койта. У легионера пока только лишь один гол.

«Человек год не играл в футбол, был серьёзно травмирован. Не надо ждать чуда. Если бы он не был в таком состоянии, возможно, не пришёл бы к нам», - делится Николич для «Чемпионата».

Как добавил серб, Койта – качественный игрок с характером, у которого есть возможность для развития и прогресса.

Напомним, что малиец после летнего перехода в ЦСКА смог забить всего лишь один гол за новую команду. Шесть последних лет карьеры он выступал за австрийский «Ред Булл Зальцбург».