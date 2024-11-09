У Агаларова голевое действие в третьем матче кряду, форвард забил уже семь голов в сезоне

Вечером субботы Гамид Агаларов забил в ворота «Оренбурга» в домашнем матче махачкалинского «Динамо» против уральского клуба. Таким образом, Агаларов уже в трёх подряд матчах отличается голевым действием.

Ранее в матче с «Акроном» в 13 туре Агаларов забил гол, а в матче с «Зенитом» в 14 туре в гостях он оформил ассист.

Всего же у Гамида после перехода в клуб из родного Дагестана уже семь голов в сезоне, если брать все турниры. Три из них он забил в Кубке России, четыре – в рамках Премьер-лиги.

Больше подробностей о том, как «Оренбург» Владимира Слишковича вновь остался на дне РПЛ – в нашем ревью.