«Оренбург» Слишковича остался на дне РПЛ – махачкалинское «Динамо» оформило волевую победу

«Динамо» Махачкала и «Оренбург» сошлись в рамках чемпионата России по футболу. Матч 15-го тура состоялся 9 ноября на стадионе «Анжи Арена».

Впервые в своей истории встретились махачкалинское «Динамо» и «Оренбург». Гости пожаловали в Каспийск не в самом лучшем расположении духа. Давно и упорно команда Владимира Слишковича борется за выживание, к 15-й туру занимая последнее место в турнирной таблице. Грустно. Исправить ситуацию «Оренбург» попытался в игре против махачкалинского «Динамо». Атакующий дуэт Владимир Слишкович составил из легионеров: Мансилья – Сахархизан.

И высказалась эта пара форвардов очень быстро. Правда, сначала Брайан снёс в подкате Мрезига, получив жёлтую карточку, а через две минуты Сахархизан открыл счёт. Максим Сидоров справа подал, Саид на дальней штанге оказался первым и свободным. Первый удар иранца в упор Волк каким-то чудом отбил, но добивание тоже досталось Саиду. После второй попытки иранца голкипер выносил мяч уже из-за линии ворот – 0:1.

Затянулся ещё момент просмотром повторов, после чего игра затихла. Быстрый гол утихомирил «Оренбург», а махачкалинское «Динамо» всё никак не могло проложить путь к воротам соперника. Позиционные атаки хозяев опасности не несли, только стандарты могли хоть как-то намекнуть на изменение счёта.

При одном из угловых ударов мяч заметался по штрафной площади, серия киксов и рикошетов доставила его на дальний угол. Магомедов смог освободиться от опеки, пальнув с ходу. Неплохой удар получился, но Сысуев спас свою команду. Этот момент и стал единственным толковым в исполнении махачкалинского «Динамо» за первый час игры. Особо не понятно было, за счёт чего хозяева смогут отыграться, но тут начали помогать гости.

«Оренбург» в концовке стал слишком прижиматься к воротам, практически не переходил на чужую половину поля, вообще не бил по воротам. За второй тайм минимум владения мячом и 0 ноль ударов. Такой сценарий ничего хорошего не сулил, давление Махачкалы пусть и не вытекало в опасные моменты, но сказалось за 10 минут до конца матча. Кагермазов забросил мяч на Магомедова, тот сместился правее и пробил в ближний угол. Сысуев удар парировал, но точно на Касинтуру, дославшего мяч в сетку – 1:1.

Со «Спартаком» Слишкович не проигрывал в РПЛ, а с «Оренбургом» никак не может победить. Ещё и в компенсированное время хозяева дожали гостей. Джавад в касание завершил атаку ударом в перекладину, а мяч отскочил точно на Гамида Агаларова, принесшего победу хозяевам – 2:1. «Оренбург» остался на дне турнирной таблицы.