Защитник «Факела» Калинин подвёл итоги первого круга чемпионата для своей команды

Защитник «Факела» Игорь Калинин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» посетовал на два пенальти в матче с «Локомотивом», назначенные в ворота гостей.

- Первый круг сезона завершен. Подведите его итоги для «Факела».

- Считаю, мы недобрали очков. Взять даже последние два матча: с «Химками» и сегодня с «Локомотивом». Это уже четыре недобранных очка. Сегодня как минимум должна быть ничья. Но случилось два нелепых пенальти. А с «Химками» вы сами все видели.

- Вы назвали два пенальти «Локомотива» нелепыми, потому что не согласны с их назначением или потому, что можно было сыграть аккуратнее?

- Судьи по-разному трактуют моменты. Они говорят, что проекция футболки – это не рука. Мяч попал мне в рукав. Но судья принял решение дать одиннадцатиметровый.

- Как оцените первый круг для себя?

- Нельзя быть довольным своей игрой. И вообще, я не могу давать оценку своей игре. Есть тренерский штаб, который это определит.

- По вашим ощущениям, вы могли бы выступить получше?

- Всегда можно играть лучше.

- «Факел» забивает не так много. Почему пока не удается решить эту проблему?

- В последних матчах у нас это неплохо получается. Только в игре с ЦСКА не смогли ничего забить. Всегда хочется большего. Есть над чем работать.

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- У «Факела» была пятиматчевая серия без поражений, тем не менее, ваша команда все еще в зоне переходных матчей. Как это оцените?

- Ничего страшного. Мы не первый раз в стыках. В таблице большая плотность.

Елена Григорьевская