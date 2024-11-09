Московское «Динамо» и «Пари НН» объявили составы на очный матч РПЛ

Вечером субботы в Москве в рамках 15 тура Российской премьер-лиги столичное «Динамо» будет принимать «Пари НН». Оба коллектива огласили свои стартовые составы на эту встречу.

«Динамо»: Лещук, Бальбуэна, Фернандес, Маричаль, Фомин, Кутицкий, Карраскаль, Чавес, Тюкавин, Нгамалё, Маухуб;

«Пари НН»: Медведев, Магкеев, Боженов, Александров, Карич, Калинский, Эктов, Ермаков, Царукян, Глейзер, Боселли.

Напомним, что «бело-голубые» на данный момент идут на четвёртом месте в Премьер-лиге. У команды в активе 27 очков.

Нижегородцы существенно ниже, у волжан девятое место и 15 баллов.

Текстовую трансляцию поединка «бело-голубых» и «горожан» проведёт наш портал.