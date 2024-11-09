Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Московское «Динамо» и «Пари НН» объявили составы на очный матч РПЛ

09 Ноября 2024 • 18:26 Комментировать
Динамо Москва
...
Пари НН
Через 0 ч. 7 мин.

Вечером субботы в Москве в рамках 15 тура Российской премьер-лиги столичное «Динамо» будет принимать «Пари НН». Оба коллектива огласили свои стартовые составы на эту встречу.

«Динамо»: Лещук, Бальбуэна, Фернандес, Маричаль, Фомин, Кутицкий, Карраскаль, Чавес, Тюкавин, Нгамалё, Маухуб;

«Пари НН»: Медведев, Магкеев, Боженов, Александров, Карич, Калинский, Эктов, Ермаков, Царукян, Глейзер, Боселли.

Напомним, что «бело-голубые» на данный момент идут на четвёртом месте в Премьер-лиге. У команды в активе 27 очков.

Нижегородцы существенно ниже, у волжан девятое место и 15 баллов.

Текстовую трансляцию поединка «бело-голубых» и «горожан» проведёт наш портал.

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Пари НН

Новости по матчу

Сегодня, 09 Ноября
19:00
«Динамо» Москва - «Пари НН»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
15:57
Агент ответил, сколько голов ожидает от Тюкавина
02:19
Динамо Москва - Пари НН: где смотреть прямую трансляцию онлайн
08 Ноября
20:05
Широков: Для чего Тюкавину идти в «Зенит»?
19:25
Ещенко объяснил, почему «Динамо» много забивает и пропускает
18:29
Колосков считает, что Тюкавин немного потух
18:12
Ставка и прогноз на матч Динамо — Пари НН чемпионата России — 9 ноября 2024
18:10
Ганчаренко установил запрет на телефоны в «Пари НН»
17:54
Сёмин назвал команду, которая составит конкуренцию «Зениту» и «Краснодару» в борьбе за чемпионство
17:41
Ставка и прогноз на точный счёт матча Динамо — Пари НН РПЛ — 9 ноября 2024
16:55
Агент высказался о возможном уходе Карраскаля из «Динамо»
13:59
Мостовой готов стать тренером в «Динамо» 1
13:49
Необычный шаг от «Динамо»: Фанаты помогут Личке оплатить штраф за нецензурное слово
07 Ноября
15:43
Личка наказан за нецензурное слово на пресс-конференции
13:32
В «Динамо» оценили нецензурные слова Лички
12:26
 В «Динамо» дали ответ по травме Карраскаля
01:01
Бесплатная ставка и прогноз на матч Динамо Москва – Пари НН чемпионата России – 9 ноября 2024
06 Ноября
18:45
Ганчаренко назвал задачу «Пари НН»
05 Ноября
17:54
В «Динамо» рассказали, какой результат по итогам сезона устроит клуб
14:30
Три клуба хотели подписать Боселли летом
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА ПАРИ НН
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Назван клуб, куда может перейти Криштиану Роналду Назван главный фаворит Лиги чемпионов: «Реал» на седьмом месте, «Ливерпуль» - второй Роналду может стать предателем, в «Барселону» вернётся легенда, а в «Реале» намечается тренерская катастрофа – в главных слухах недели «Атлетико» добыл волевую победу в Париже, Сафонов на поражение «ПСЖ» смотрел со скамейки Стало известно, на сколько очков Винисиус проиграл Родри в голосовании на «Золотой мяч» Флик: «Возможно, я зря заменил Левандовски» Станкович указал на дверь Зиньковскому: какие варианты есть у Антона Газзаев назвал человека, которого тоже нужно дисквалифицировать после дерби ЦСКА – «Спартак» Игнатов принял решение по «Спартаку» Назван самый дорогой молодой футболист в мире: Эндрик – только шестой
«Реал» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3 «Реал» проиграл второй топ-матч кряду: «Милан» отпраздновал успех на «Сантьяго Бернабеу» Салах может перейти в испанский суперклуб – известно требование Мбаппе хочет уволить Анчелотти - нападающего поддержали 4 игрока «Реала» Назван лучший игрок «Реала» в XXI веке: Зидан – второй, Кроос – пятый, а Рауль – девятый «Реал» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 «Барселона» быстро разобралась с «Эспаньолом» «Реал» принял решение по «Золотому мячу» после поражения Винисиуса Названо условие увольнения Анчелотти из «Реала» Хет-трик Винисиуса позволил «Реалу» разгромить «Осасуну»
Спортивные новости
Крикунов – о Ничушкине: «У него есть спасательный круг, все они возвращаются» «Автомобилист» в гостях обыграл «Амур» в матче КХЛ Гол и ассист Малкина помогли «Питтсбургу» в гостях справиться с «Вашингтоном» Соболенко уступила Гауфф в полуфинале Итогового турнира WTA «Динамо» проиграло «Ладе» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Локомотив Москва Локомотив Москва
Факел Факел
2
1
1.41 4.30 7.80
Видео
Окончен
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
Оренбург Оренбург
2
1
2.35 3.15 3.05
Видео
22 мин
Ростов Ростов
Химки Химки
1
0
1.68 3.90 4.60
Видео
09.11.24 в 19:30
Динамо Москва Динамо Москва
Пари НН Пари НН
1.33 5.20 8.00
Видео
10.11.24 в 13:00
Крылья Советов Крылья Советов
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
3.05 3.45 2.21
Видео
10.11.24 в 15:15
Спартак Москва Спартак Москва
Акрон Акрон
1.34 5.20 7.80
Видео
10.11.24 в 17:30
Ахмат Ахмат
Зенит Зенит
6.00 4.20 1.51
Видео
10.11.24 в 19:45
Рубин Рубин
Краснодар Краснодар
4.50 3.60 1.75
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Ноября
19:19 · Россия. Премьер-лига
Гладилин уверен в крупной победе «Спартака» над «Акроном»
19:16 · Россия. Премьер-лига
Деменко считает, что «Зениту» будет нелегко в игре с «Ахматом»
19:12 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «Зенит» может потерять очки в матче с «Ахматом»
19:09 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» забил «Химкам» уже на шестой минуте
19:05 · Россия. Премьер-лига
Махачкалинское «Динамо» впервые забило более гола за матч РПЛ
19:00 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» Москва - «Пари НН»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:56 · Россия. Премьер-лига
Нападающий «Факела» Каштанов высказался о шансах команды в борьбе за выживание в РПЛ эксклюзив
18:53 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Торпедо» без особых проблем одолело «Енисей»
18:51 · Россия. Мелбет-Первая лига
«КАМАЗ» добыл волевую победу над «Соколом»
18:49 · Россия. Премьер-лига
Касинтура – лучший игрок матча между махачкалинским «Динамо» и «Оренбургом»
18:48 · Кубок России
Деменко: «Спартак» выглядит сильнее «Ростова»
18:41 · Россия. Премьер-лига
Николич – о Койта: «Не ждите чуда, он год не играл»
18:33 · Россия. Премьер-лига
У Агаларова голевое действие в третьем матче кряду, форвард забил уже семь голов в сезоне
18:30 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» - «Химки»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
18:26 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Факела» Калинин подвёл итоги первого круга чемпионата для своей команды
18:26 · Россия. Премьер-лига
Московское «Динамо» и «Пари НН» объявили составы на очный матч РПЛ
18:24 · Россия. Премьер-лига
Ринат Билялетдинов считает «Локомотив» конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство РПЛ 1
18:14 · Россия. Премьер-лига
Махачкалинское «Динамо» сравняло счёт в концовке игры с «Оренбургом»
18:04 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» и «Химки» назвали составы на матч РПЛ 2
17:57 · Россия. Премьер-лига
Сенников: «В матче «Локомотива» и «Факела» оба пенальти были по делу»
17:50 · Россия. Премьер-лига
Батраков отреагировал на свою стоимость на Transfermarkt
17:37 · Россия. Премьер-лига
Батраков оценил результаты «Локомотива» в РПЛ
17:31 · Россия. Премьер-лига
Батраков отреагировал на слухи об интересе со стороны «Зенита»
17:29 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян: «Сейчас Батраков – лучший игрок РПЛ, но не надо перехваливать»
17:19 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» выиграл все 11 матчей в сезоне РПЛ, в которых открывал счет
Все новости