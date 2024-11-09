Ринат Билялетдинов считает «Локомотив» конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство РПЛ

Экс-наставник «Локомотива» Ринат Билялетдинов поделился комментарием о перспективах «железнодорожников» в текущем розыгрыше чемпионата России.

Специалист считает, что в атакующей линии у «Локомотива» есть очень хороший подбор футболистов, но важно сохранить их состояние на том уровне, которое есть сейчас.

— На мой взгляд, нынешний «Локомотив» — конкурент «Зениту» за чемпионство на все сто процентов, — приводит слова Билялетдинова Legalbet.

В настоящий момент «Локомотив» находится на второй строчке в чемпионате России, имея в копилке 34 балла. Отставание «железнодорожников» от первого места составляет два очка, но у лидирующего «Краснодара» есть игра в запасе.