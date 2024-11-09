Махачкалинское «Динамо» сравняло счёт в концовке игры с «Оренбургом»

В 15-м туре Премьер-лиги махачкалинское «Динамо» принимает «Оренбург» и с 15-й минуты старается отыграться, пропустив мяч от Саида Сахархизана. Только на 78-й минуте хозяевам удалось сравнять счет. Сослан Кагермазов на правом полуфланге отдал пас Джаваду Мохаммаду Хоссейннеджаду, тот дальше переадресовал на Ражаба Магомедова, который приложился в ближний угол, мяч отразил голкипер Николай Сысуев, но на добивании забил головой в падении Эгаш Касинтура.

1:1 на табло, «Динамо» вышло на чистое 11-е место, соперник делит последнюю строчку. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.