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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Ростов» и «Химки» назвали составы на матч РПЛ

09 Ноября 2024 • 18:04 Комментировать
Ростов
...
Химки
Через 0 ч. 49 мин.

Сегодня, 9 ноября, «Ростов» примет на своём поле «Химки» в рамках 15-го тура Российской премьер-лиги.

Перед началом поединка пресс-службы команд поделились информацией о том, кто из футболистов выйдет на поле с первых минут.

Стартовый состав «Ростова»: Ятимов (вр), Осипенко, Лангович, Вахания, Сако, Глебов (к), Комаров, Мохеби, Саравия, Комличенко, Роналдо.

Стартовый состав «Химок»: Кокарев (вр), Филин, Анджелкович, Ориньо, Фернандес, Бакаев, Хосонов (к), Вера, Мехия, Заболотный, Руденко.

Начало матча между «Ростовом» и «Химками» запланировано на 19:00 по московскому времени. Следить за всеми событиями поединка можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Химки

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