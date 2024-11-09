«Ростов» и «Химки» назвали составы на матч РПЛ

Сегодня, 9 ноября, «Ростов» примет на своём поле «Химки» в рамках 15-го тура Российской премьер-лиги.

Перед началом поединка пресс-службы команд поделились информацией о том, кто из футболистов выйдет на поле с первых минут.

Стартовый состав «Ростова»: Ятимов (вр), Осипенко, Лангович, Вахания, Сако, Глебов (к), Комаров, Мохеби, Саравия, Комличенко, Роналдо.

Стартовый состав «Химок»: Кокарев (вр), Филин, Анджелкович, Ориньо, Фернандес, Бакаев, Хосонов (к), Вера, Мехия, Заболотный, Руденко.

Начало матча между «Ростовом» и «Химками» запланировано на 19:00 по московскому времени. Следить за всеми событиями поединка можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.