Сенников: «В матче «Локомотива» и «Факела» оба пенальти были по делу»

Бывший защитник московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников высказался о прошедшем матче 15 тура РПЛ между «Локо» и воронежским «Факелом».

«Нервозность была в конце. Все решили стандарты. А повторы показали, что оба пенальти были назначены по делу. Лишь благодаря Гудиеву гости смогли удержать минимальный разрыв», - рассуждает Сенников для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что «Локо» благодаря домашней виктории смог временно подняться на второе место в Российской премьер-лиге. У клуба 34 очка, отставание от первого места до матча «Краснодара» и «Рубина» - два балла.