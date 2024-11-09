Батраков отреагировал на свою стоимость на Transfermarkt

Авторитетный портал Transfermarkt недавно оценил молодого полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в 5 млн евро. Сам полузащитник прокомментировал свою стоимость по версии портала.

«Тяжело оценивать, я не знаю. Оставлю это вам. Я не смотрю на ценники, просто играю для болельщиков», - говорит Батраков для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что в субботу Батраков своими двумя точными ударами смог принести победу «Локомотиву» над «Факелом» (2:1). Таким образом, он смог забить уже 10 голов в 19 матчах в РПЛ.

Больше подробностей о виктории «Локомотива» над «огнеопасными» - в нашем ревью.