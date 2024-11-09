Батраков оценил результаты «Локомотива» в РПЛ

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков высказался о результатах команды в первой половине чемпионата России – 2024/25.

«Первая половина чемпионата в целом прошла положительно. Единственное, есть осадок от игры в Химках — это неприятный момент», — цитирует Батракова «Чемпионат».

Футболист заявил, что на команду никак не давит высокая позиция в таблице, «Локомотив» просто двигается от матча к матчу.

В настоящий момент «железнодорожники» располагаются на втором месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, отставая от лидера на два балла.

В 16-м туре подопечные Михаила Галактионова встретятся в дерби со «Спартаком».