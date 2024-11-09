Батраков отреагировал на слухи об интересе со стороны «Зенита»

Атакующий хавбек «Локомотива» Алексей Батраков поделился комментарием об интересе к нему со стороны «Зенита».

— На разговоры о «Зените» мне без разницы, — приводит слова Батракова «Чемпионат».

В текущем сезоне 19-летний полузащитник провел 14 матчей в рамках чемпионата России, забил десять мячей и стал автором шести результативных передач.

Стоит сказать, что на данный момент Батраков является лучшим бомбардиром РПЛ.

Действующий трудовой договор игрока с «Локомотивом» рассчитан до середины 2027 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в пять миллионов евро.