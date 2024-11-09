Тикнизян: «Сейчас Батраков – лучший игрок РПЛ, но не надо перехваливать»

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о своём одноклубнике Алексее Батракове. Молодой полузащитник вечером принёс победу «Локо» своим дублем в игре с «Факелом» (2:1).

«Он очень ярко играет, лучший игрок РПЛ сейчас. Несмотря на его габариты, на возраст, его игра – зрелая и хорошая. Я им восхищаюсь, но нужно его отпустить, дать ему играть без излишнего давления. Он очень хороший парнишка с хорошей ментальной составляющей», - говорит Тикнизян для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что Батраков после субботнего матча смог возглавить бомбардирскую гонку. У футболиста 10 забитых голов.