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Тикнизян: «Сейчас Батраков – лучший игрок РПЛ, но не надо перехваливать»

09 Ноября 2024 • 17:29 Комментировать

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о своём одноклубнике Алексее Батракове. Молодой полузащитник вечером принёс победу «Локо» своим дублем в игре с «Факелом» (2:1).

«Он очень ярко играет, лучший игрок РПЛ сейчас. Несмотря на его габариты, на возраст, его игра – зрелая и хорошая. Я им восхищаюсь, но нужно его отпустить, дать ему играть без излишнего давления. Он очень хороший парнишка с хорошей ментальной составляющей», - говорит Тикнизян для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что Батраков после субботнего матча смог возглавить бомбардирскую гонку. У футболиста 10 забитых голов.

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